Мирзиёев снял ограничения на привлечение зарубежных специалистов в Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о создании благоприятных условий для трудовой деятельности на территории Узбекистана квалифицированных специалистов иностранных государств, передаёт gazeta.uz.

Документом с 1 декабря отменяется требование о необходимости получения (продления) разрешений на привлечение в Узбекистан иностранной рабочей силы в части высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов, с сохранением для них единой процедуры по получению (выдаче) подтверждений на право трудовой деятельности на территории страны.

В постановлении со ссылкой на исследования отмечается, что снятие барьеров в привлечении квалифицированных зарубежных менеджеров приводит к намного большему увеличению валового внутреннего продукта, чем его увеличение от притока иностранных инвестиций.

Высококвалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, окончившие вузы, входящие в топ-1000 в международно признанных рейтингах, имеющие опыт работы не менее пяти лет по заявленной специальности (или специальности по диплому), а также условия привлечения к трудовой деятельности в Узбекистане которых предполагают получение ими зарплаты (вознаграждения) в размере не менее суммы, эквивалентной 60 тысячам долларов США в год.

Квалифицированными специалистами признаются иностранные граждане, имеющие высшее образование, опыт работы не менее пяти лет по заявленной специальности (специальности по диплому),условия привлечения к трудовой деятельности в Узбекистане которых предполагают получение зарплаты (вознаграждения) в размере не менее 30 тысяч долларов в год.

Многократная рабочая виза высококвалифицированным и квалифицированным специалистам выдается на срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не свыше трех лет (продление рабочих виз осуществляется без необходимости выезда из Узбекистана). На срок действия трудового или гражданско-правового договора высококвалифицированным специалистам и членам их семей по желанию оформляется вид на жительство.

C 1 декабря иностранные граждане, инвестировавшие в Узбекистан в размере не менее 8500-кратного минимального размера заработной платы (на момент внесения инвестиций) имеют право осуществлять трудовую деятельность на любой должности в данной организации без прохождения каких-либо разрешительных процедур.

В начале следующего года должен быть запущен специальный информационный портал на нескольких языках (английский, немецкий, арабский, китайский, русский и другие), предусматривающий детальную информацию о процедурах въезда и выезда из Узбекистана, порядке получения визы, вида на жительство, постановки на учет, прописки, налогообложении и особенностях трудовых отношений, льготах и преференциях для иностранных граждан, а также содержащий рекомендации по поиску работы и жилья.