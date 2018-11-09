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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Полиция требует выдворения из Казахстана гражданина Турции, избившего водителя скорой помощи в Алматы
Предыстория: Избитый гражданином Турции водитель машины скорой помощи в Алматы простил своего обидчика, выплатившего компенсацию

CA-NEWS (KZ) - Управление миграционной службы Департамента полиции Алматы ходатайствует о выдворении из Казахстана гражданина Турции Али Демира, избившего водителя машины скорой помощи Николая Кумчу.

Как сообщает пресс-служба ДП, за допущенные нарушения правил дорожного движения 21 сентября он был привлечен к административной ответственности, на него составлены два административных протокола по ст. 606 Кодекса РК об административных правонарушениях (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки) и ст.230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании).

Кроме того, в тот же день управление за нарушение миграционного законодательства привлекло А.Демира к административной ответственности по ст.517 КобАП (Нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения).

Отмечается, что 2 ноября время ведомство подало в суд Ауэзовского района гражданское исковое заявление по принудительному выдворению гражданина Турции из страны в виду его привлечения к уголовной ответственности.

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