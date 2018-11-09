Граждане Узбекистана в своей стране смогут получать патент на осуществление трудовой деятельности в России

CA-NEWS (UZ) - Делегация министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан побывала с рабочим визитом в Российской Федерации. Стороны обсудили ряд важных вопросов, среди которых создание на территории Узбекистана многофункционального миграционного центра Российской Федерации, предоставляющего услуги по выдаче разрешения (патента) гражданам Узбекистана на осуществление трудовой деятельности в России, сообщает пресс-службу министерства РУз.

Стороны согласились, что это решение может положительно повлиять на снижение потоков нелегальной и неорганизованной миграции, даст возможность трудовым мигрантам вступить в легальные трудовые отношения с работодателями, обеспечить их социальную и правовую защищенность до их выезда за границу.

Стороны договорились о проведении 20 декабря 2018 года в Ташкенте первой встречи рабочей группы по достижению имеющихся договоренностей.

31 октября текущего года делегация посетила многофункциональный миграционный центр, а также центр временного содержания иностранных граждан в поселке.

В ЦВСИГе «Сахарово» в настоящее время содержатся 170 граждан Узбекистана. Делегация Узбекистана провела с ними беседу, ознакомилась с условиями содержания и быта. Гражданам, находящимся в ЦВСИГе «Сахарово», было сообщено, что после подготовки необходимых документов они будут также возвращены в Узбекистан за счет средств Фонда.

Администрацией ЦВСИГ «Сахарова» была выражена просьба к узбекской делегации оказать содействие в ускорении оформления консульским отделом посольства Узбекистана Сертификата о возвращении на Родину для граждан, не имеющих (утерявших) паспорт, а также не взимании консульского сбора за выдачу сертификата для лиц, находящихся в ЦВСИГе.