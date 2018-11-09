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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан начнет экспортировать в Китай 20 новых продуктов

CA-NEWS (KZ) - Казахстан и Китай подписали соглашение об экспорте 20 новых видов продукции сельского хозяйства РК в КНР в ближайшие 2 года. Документ подписан в рамках визита министра сельского хозяйства РК Умирзака Шукеева в КНР.

По данным пресс-службы ведомства, на сегодняшний день подписано 13 протоколов по 13 видам товаров, еще 3 протокола будут подписаны во время официального визита премьер-министра республики Бакытжана Сагинтаева в Китай.

Новые 20 протоколов, по которым подписана дорожная карта, включают продукцию птицеводства, мясо конины, свинину, охлажденные виды мяса, в том числе охлажденную баранину, а также живой скот – коровы и овцы - на убой. Из продукции растениеводства в документ вошли рапс, сафлор, гречиха, горох, нут, кунжут и некоторые виды овощей, фруктов, орехи и фисташки.

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