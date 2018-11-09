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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Светская львица из Израиля похитила стилиста из Узбекистана Хамро Суванова, - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Полиция Алматы объявила в розыск стилиста, гражданина Узбекистана Хамро Суванова, передает Informburo.

Суванова в июле 2016 года похитили гражданка Израиля Лилия Рах, владелица ювелирного дома Мири Паз и двое безработных.

По данным информационного сервиса комитета по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Казахстана, Хамро Суванова объявило в розыск управление полиции по Алмалинскому району Алматы. По данным сайта, стилист скрылся от следствия. В департаменте полиции Алматы ссылаются на следственную тайну.

Сам Хамро Суванов не находится в Казахстане. На его страницах в Instagram и Facebook последние публикации были в конце сентября. Он сообщает своим друзьям, что вылетает из аэропорта Шереметьево (Москва) в США.

В марте 2017 года полиция Алматы сообщала, что Мири Паз была переведена в СИЗО для следственных действий в рамках уголовного дела по факту мошенничества в отношении Хамро Суванова. Заявление в полицию она подала во время следствия.

В ноябре 2016 года на суде Мири Паз выразила сожаление, что раньше не написала заявление в полицию на Хамро Суванова по факту мошенничества. В суде сообщалось, что стилист задолжал им.

При этом, сама Мири Паз 10 ноября 2016 года была осуждена за похищение Хамро Суванова на 7,5 года.

Лилия Рах является организатором и генеральным директором территории высокой моды Sauvage Group.

Гражданка Израиля Мири Паз по профессии стоматолог. Она владелица ювелирного дома Carmen.

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