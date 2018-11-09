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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайские компании построят в Казахстане сахарный завод, завод по переработке зерна и производству лапши

CA-NEWS (KZ) - Казахстанская делегация посетила в Китае международную выставку импортных товаров «CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO», в которой приняли участие представители из более 130 стран и транснациональных компаний.

Как сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, республику на национальном павильоне представляли более 30 компаний, основная часть которых является производителями пищевой продукции.

Во время выставки глава ведомства Умирзак Шукеев принял участие в форуме «Торговля и инновации», где рассказал о преимуществах инвестирования в сельское хозяйство Казахстана.

В рамках выставки состоялись двусторонние встречи бизнес-кругов Китая и Казахстана, достигнуты договоренности о проработке вопросов по строительству сахарного завода в Павлодарской области. Для этого представители 3 крупных китайских компаний посетят РК в ближайшее время.

Кроме того, был подписан меморандум о строительстве завода по переработке зерна и производству лапши в городе Астана между «Qazaq capital partners» и «Wudeli Flour Group Co. LTD».

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