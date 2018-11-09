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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Google изменит политику компании на фоне сексуального скандала

CA-NEWS (CA) - Американская корпорация Google приняла решение изменить внутреннюю политику из-за скандала вокруг сексуальных домогательств, в котором были замешаны, в частности, топ-менеджеры компании. Об этом говорится в письме генерального директора Google Сундара Пичаи. «Мы признаем, что в прошлом мы не всегда все делали правильно, и мы искренне сожалеем об этом. Нет сомнений, что нам нужны перемены»,— говорится в письме Пичаи.

Согласно новым правилам, дела о случаях домогательства внутри компании сможет рассматривать арбитражный суд. Google также обещает предоставлять более подробную информацию о расследованиях сексуальных домогательств и их результатах. Помимо этого сотрудники обязаны будут проходить тренинги по предотвращению случаев харрасмента. Тем, кто откажется, снизят оценку эффективности работы.

1 ноября сотрудники Google по всему миру провели акцию протеста из-за отношения корпорации к ситуации с домогательствами на рабочих местах. Протесты стали ответом на публикацию The New York Times, в которой топ-менеджеры Google обвинялись в харрасменте. Издание выяснило, в частности, что создателю Android Энди Рубину, которого обвинили в домогательствах, после увольнения выплатили $90 млн.

После публикации этого расследования гендиректор Google разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил, что за последние два года за сексуальные домогательства были уволены без выходного пособия 48 работников компании. 13 из них занимали высокие посты.

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