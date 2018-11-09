Назарбаев поручил поднять производительность труда в сельском хозяйстве Северо-Казахстанской области в два раза

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе визита, Назарбаев подчеркнул аграрный потенциал региона и указал на необходимость продвижения сельскохозяйственной отрасли.

«Переработка сельхозпродукции у нас находится на недостаточно хорошем уровне. Я поставил задачу поднять производительность труда в сельском хозяйстве в два раза. Это имеет прямое отношение к вашей области. Производительность можно поднять только путем развития переработки и экспорта. Для вас открыты новые рынки сбыта», - сказал Н.Назарбаев.

В городе Петропавловск он посетил завод имени С.Кирова, специализирующийся на производстве средств железнодорожной автоматики, телемеханики, связи, систем безопасности и оборудования для предприятий нефтегазового комплекса.

В ходе посещения глава государства заслушал отчет акима СКО Кумара Аксакалова о социально-экономическом развитии региона и реализации индустриальных проектов.

«Осуществлена значительная работа в целях развития Петропавловска. Экономические показатели области находятся в норме. Темпы роста выше, чем в среднем по стране», - прокомментировал президент.

Позже он провел встречу с общественностью региона.