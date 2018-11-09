Казахстан расширяет сотрудничество с Калининградской областью

CA-NEWS (KZ) - Развитие сотрудничества самого западного региона России и Казахстана обсуждалось на встрече первого заместителя председателя правительства Калининградской области Эдуарда Батанова с генеральным консулом Казахстана в Санкт-Петербурге Болатом Иманбаевым.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в России, участники встречи отметили рост объема внешнеторгового оборота и активность калининградских экспортеров. По данным калининградской областной таможни, за первые 6 месяцев этого года объем экспорта увеличился почти на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув почти $8 млн. Стороны согласились, что дополнительную динамику внешнеэкономическим отношениям двух территорий придаст развитие транзитных маршрутов.

«Калининградская область встраивается в Новый шелковый путь, участником которого является Казахстан. Еженедельно через Калининград проходит по четыре состава из Китая. И если раньше это занимало 2 недели, то сейчас всего 7-9 дней. В наших планах – строительство сухого порта в Черняховске, где сходятся железнодорожные колеи российского и европейского стандарта», – сообщил Э.Батанов.

Первый вице-премьер также рассказал гостям о льготах и преференциях Особой экономической зоны Калининградской области, условиях работы на площадках индустриальных парков, масштабных инвестициях в развитие транспортно-логической инфраструктуры в регионе.

В свою очередь дипломат выразил мнение, что достигнутые на уровне руководителей двух стран договоренности о стратегическом партнерстве России и Казахстана создают максимально благоприятную основу для взаимодействия.

«Мы говорим на одном языке, как культурном, так и экономическом. Нет никаких препятствий для того, чтобы расширять наше сотрудничество», – заявил Б.Иманбаев.

В Калининградской области этому процессу, по мнению участников встречи, в немалой степени также содействует такой факт, как большое количество проживающих в регионе выходцев из Казахстана. Сейчас в Янтарном крае насчитывается порядка 150 тысяч человек, в разное время прибывших из РК. В прошлом году представители казахстанского землячества создали «Русско-Казахстанский культурный центр».