Премьер-министр Узбекистана уволил замхокима и прокурора Сурхандарьинской области

CA-NEWS (UZ) - Заместитель хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов, а также прокурор Сурхандарьинской области Уктам Саидов покинули свои посты в связи с переходом на другую работу.

8 ноября в Сурхандарьинской области прошло видеоселекторное совещание с участием премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, руководителя Администрации президента Зайнилобиддина Низомиддинова, и.о. хокима области Баходира Пулатова, пишет Anhor.uz.

Сообщается, что замхокима по вопросам сельского и водного хозяйства Улугбек Ахунов и прокурор Сурхандарьинской области Уктам Саидов покинули свои посты в связи с переходом на другую работу.

Новым прокурором Сурхандарьинской области стал бывший хоким Деновского района Улугбек Косимов, а заместителем хокима области по вопросам сельского и водного хозяйства назначен бывший руководитель областного управления сельского хозяйства Рахматулла Гаппаров.