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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте двое мужчин заплатили бывшим женам сотни миллионов сум алиментов до совершеннолетия детей

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте двое мужчин заплатили бывшим женам сотни миллионов сум алиментов до совершеннолетия детей. Об этом сообщает repost.uz, ссылаясь на Бюро принудительного исполнения Узбекистана.

Отделение Борю принудительного исполнения Юнусабадского района взыскало долг по алиментам в пользу гражданки Л. Гоуфман.

Отмечается, что отец выплатил накопившейся долг и расплатился с бывшей женой до совершеннолетия ребенка. Сумма составила 114 млн. сумов ($14 тыс). Районный суд Мирзо-Улугбекского принял решение о взыскании еще в 2015 году.

Похожая история: 3 ноября 2018 года гражданка А. Цой получила от бывшего мужа 123 млн. 300 тысяч сумов ($14 тыс). Мужчина также выплатил алименты до совершеннолетия.

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