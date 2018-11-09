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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Путин в Казахстане получил в подарок завязанный в узел гвоздь и камчу

CA-NEWS (KZ) - Президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин в ходе открытия в Петропавловске XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России посетили выставку «Новые подходы в развитии туризма» двух стран, сообщает Акорда.

Главы Казахстана и России не только слушали экскурсоводов, но и общались с участниками выставки. Например, один из батыров в считанные секунды согнул длинный и толстый гвоздь в узел Хаджимукана и затем вручил «поделку» Путину.

«А теперь, Владимир Владимирович, развяжите узел», – пошутил Н.Назарбаев. К слову, оба президента попробовали это сделать под аплодисменты окружающих.

В.Путину также подарили камчу «Алдияр». Как стало известно, эта камча имеет бронзовую основу, покрытие – из золота и серебра. Рукоятку плетки украшает яшма, олицетворяющая справедливость. Камча была изготовлена в Казахстане, является полностью ручной работой.

Позже главы государств осмотрели учебные кабинеты и лаборатории Дворца школьников, где используются инновационные технологии в образовательном процессе. Они также ознакомились с работами учащихся и побеседовали со школьниками.


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