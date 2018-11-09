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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Новосибирск договорился о поставках в Монголию крематоров для животных

CA-NEWS (MNG) - Новосибирская экспортная компания «Сенгикс» договорилась с Монголией о поставках специального оборудования для кремирования животных. Соответствующее соглашение стороны подписали в рамках XIV Новосибирского инновационно-инвестиционного форума «Азиатские встречи», сообщил 9 ноября ТАСС в кулуарах форума начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

«Монголо-российская торговая палата и новосибирская экспортная компания «Сенгикс» договорились о поставке инсинераторов - крематоров для термической утилизации падших животных», - сказал Люлько.

Он пояснил, что это особенно актуально для Монголии, где численность животных достигает 70 млн особей. Объемы и сроки поставок будут уточнены позже.

XIV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум, в котором принимают участие делегации из Лаоса, Камбоджи, Индии и Китая, проходит в Новосибирске 8-9 ноября. Форум проводится в целях формирования благоприятного инвестиционного климата, поддержки инновационной деятельности, повышения интереса к экономическому потенциалу Сибирского региона.

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