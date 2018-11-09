РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ИГ взяло на себя ответственность за бунт в колонии на севере Таджикистана
Предыстория: Заключенного заставили раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, - причина бунта в колонии на севере ТаджикистанаПродолжение: При бунте в колонии на севере Таджикистана погибли не менее 22 человек

CA-NEWS (TJ) - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за бунт в худжандской колонии строгого режима, в результате которого, по неофициальным данным, погибли не менее 24 человек. Бунт в колонии, расположенной в 16-м микрорайоне административного центра Согдийской области, произошел в ночь на 8 ноября, передает Радио Озоди.

Информационное агентство боевиков Amaq сообщило, что бунт в худжандской колонии строгого режима организовал один из боевиков ИГ.

При бунте в колонии строгого режима, по неофициальным данным, погибли не менее 24 человек, ранения получили десятки заключенных. Сообщалось, что 6 охранников колонии были доставлены в худжандскую городскую больницу.

Один из погибших во время бунта охранников - 29-летний Эхсон Ёкубов был похоронен на кладбище села Пастигав джамоата Оббурдон Матчинского района. Присутствующие на похоронах сотрудники колонии сказали, что беспорядки были организованы некоторыми особо опасными преступниками с целью побега.

В правоохранительных органах 8 ноября сообщили, что для расследования ЧП в колонии создана специальная следственная группа, которую возглавляет один из заместителей генерального прокурора Таджикистана.

Власти Таджикистана еще не прокомментировали ЧП в колонии строгого режима.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

Информагентство Ахбор со ссылкой на источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщило, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных

Новости по теме:

print
  • Казахстан и Армения обсудили вопросы сотрудничества в области обороны
  • В одном из самых безопасных городов США в баре застрелили 12 человек
  • В Мары нехватка корма для скота привела к росту цен на мясо и молоко
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×