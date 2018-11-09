ИГ взяло на себя ответственность за бунт в колонии на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за бунт в худжандской колонии строгого режима, в результате которого, по неофициальным данным, погибли не менее 24 человек. Бунт в колонии, расположенной в 16-м микрорайоне административного центра Согдийской области, произошел в ночь на 8 ноября, передает Радио Озоди.

Информационное агентство боевиков Amaq сообщило, что бунт в худжандской колонии строгого режима организовал один из боевиков ИГ.

При бунте в колонии строгого режима, по неофициальным данным, погибли не менее 24 человек, ранения получили десятки заключенных. Сообщалось, что 6 охранников колонии были доставлены в худжандскую городскую больницу.

Один из погибших во время бунта охранников - 29-летний Эхсон Ёкубов был похоронен на кладбище села Пастигав джамоата Оббурдон Матчинского района. Присутствующие на похоронах сотрудники колонии сказали, что беспорядки были организованы некоторыми особо опасными преступниками с целью побега.

В правоохранительных органах 8 ноября сообщили, что для расследования ЧП в колонии создана специальная следственная группа, которую возглавляет один из заместителей генерального прокурора Таджикистана.

Власти Таджикистана еще не прокомментировали ЧП в колонии строгого режима.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

Информагентство Ахбор со ссылкой на источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщило, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных