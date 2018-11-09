РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Мельбурне мужчина поджег авто и набросился на прохожих с ножом. Полиция Австралии рассматривает версию теракта

CA-NEWS (CA) - Австралийская полиция считает терактом нападение мужчины с ножом на прохожих в Мельбурне, передает газета The Guardian.

По словам правоохранителей, нападавший и его родственники уже попадали в поле зрения полиции. Мужчина проживал в северо-западном пригороде Мельбурна и ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков, кражи и нарушения правил дорожного движения.

Нападение в Мельбурне произошло днем 9 ноября. Мужчина на пикапе врезался в витрину одного из магазинов на Брук-стрит, в котором находились газовые баллоны, и поджег автомобиль. После этого он достал нож и набросился на прохожих.Погиб один человек, пострадали еще трое.

Полиция ранила нападавшего из табельного оружия, он был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре умер. Двое пострадавших также были госпитализированы. Мотивы нападавшего выясняются.

print
  • Кыргызстанец пытался выехать в Узбекистан по поддельному паспорту
  • В Таджикистане пройдет неделя международного образования
  • В Казахстане более 17 тыс. учителей не сдали квалификационное тестирование
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×