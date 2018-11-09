В Мельбурне мужчина поджег авто и набросился на прохожих с ножом. Полиция Австралии рассматривает версию теракта

- Азия и мир, происшествия
- 17:15, 09 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Австралийская полиция считает терактом нападение мужчины с ножом на прохожих в Мельбурне, передает газета The Guardian.
#Breaking video footage of man weilding knife at police being shot. #Bourke Street #Melbourne pic.twitter.com/uKO7gFEPcM— Steve Bee (@Stevie_Beee) 9 ноября 2018 г.
По словам правоохранителей, нападавший и его родственники уже попадали в поле зрения полиции. Мужчина проживал в северо-западном пригороде Мельбурна и ранее привлекался к ответственности за употребление наркотиков, кражи и нарушения правил дорожного движения.
Нападение в Мельбурне произошло днем 9 ноября. Мужчина на пикапе врезался в витрину одного из магазинов на Брук-стрит, в котором находились газовые баллоны, и поджег автомобиль. После этого он достал нож и набросился на прохожих.Погиб один человек, пострадали еще трое.
Полиция ранила нападавшего из табельного оружия, он был доставлен в больницу в критическом состоянии и вскоре умер. Двое пострадавших также были госпитализированы. Мотивы нападавшего выясняются.