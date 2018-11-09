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  9 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане 240 тыс. жителей получат доступ к услугам отопления и горячего водоснабжения в рамках проекта Всемирного банка

CA-NEWS (UZ) - Более 240 000 жителей в пяти городах Узбекистана получат качественные услуги в области отопления и горячего водоснабжения в рамках реализации проекта Всемирного банка.

Как сообщили в представительстве ВБ в Ташкенте, проект финансируется за счет кредита Международной ассоциации развития в размере $140 млн.

Большая часть объектов централизованного теплоснабжения, в настоящее время используемых в Узбекистане, была введена в эксплуатацию в 1950-1970-ые гг. для снабжения теплом и горячей водой основные городские центры страны. Однако, многие годы сектору теплоснабжения не уделялось должного внимания. Качество услуг отопления и горячего водоснабжения ухудшилось во многих городах Узбекистана, а в некоторых из них подобные услуги и вовсе перестали быть доступными населению. Соответственно, многие домохозяйства вынуждены прибегать к вредным для здоровья, ненадежным, небезопасным или дорогостоящим способам отопления жилья, например, таким как использование угольных и газовых печей.

Детские сады и дошкольные учреждения в некоторых регионах страны остаются неотапливаемыми в осенне-зимний период и не могут обеспечить подходящие условия для развития детей.

Проект улучшит услуги отопления и горячего водоснабжения для более 240 тыс. жителей многоквартирных домов в Андижане, Бухаре, Чирчике, Самарканде и Ташкенте. Более 2000 жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры в районах действия проекта, включая детсады, школы, больницы и семейные поликлиники, ощутят данные улучшения благодаря мероприятиям в рамках проекта.

Проект позволит внедрить в названых городах современную модель централизованного теплоснабжения, которая будет впервые применена в Узбекистане, включающую современные технологии в процессы производства, транспортировки и распределения тепла, а также в систему оперативного контроля и управлении теплосистемами. Это значительно повысит энергоэффективность теплоснабжения и повысив доступность централизованного отопления населению. Проект также будет содействовать улучшению нормативно-правовой базы с целью обеспечения более эффективной и экономически устойчивой деятельности предприятий сектора.

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