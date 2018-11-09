Монголия к 2021 году построит железную дорогу для доставки угля в Китай

CA-NEWS (MNG) - Монголия намерена к 2021 году построить железную дорогу, которая свяжет угольный бассейн «Таван Толгой» c китайской границей, сообщил топ-менеджер ответственной за проект государственной компании «Эрдэнэс-Таван толгой» (ЭТТ) в кулуарах проходящей в Шанхае конференции по китайско-монгольскому сотрудничеству в области добычи полезных ископаемых, передает ТАСС.

«Предполагаемая железная дорога обеспечит доставку 30 млн тонн монгольского угля в Китай в год»,- сказал инвестиционный директор ЭТТ Самдандобджи Ашидмунх, - «Строительство ветки может быть завершено в течение 2 лет после IPO холдинга, запланированного на I квартал 2019 года», - добавил он.

Монголия уверена в том, что спрос на ее высококачественный коксующийся уголь со стороны сталелитейной промышленности Китая будет расти, однако ряд китайских аналитиков отмечает, что производство стали приближается к своему пику и может начать снижаться.

Таван-Толгой – одно из крупнейших в мире угольных месторождений. Запасы его оцениваются в 7,4 млрд т. Изначально предполагалось, что здесь будет построена ТЭЦ для обеспечения энергией разрабатываемого Rio Tinto месторождения меди и золота Ою Толгой. Однако правительство Монголии не смогло обеспечить финансирование, и Rio Tinto пришлось заняться строительством ТЭЦ самой.

С. Ашидмунх заявил, что правительство по-прежнему намерено реализовать свой проект. Так или иначе, две электростанции в Таван-Толгой не нужны. С другой стороны, кто бы ее ни построил, она будет работать на добываемом здесь угле.

Опрошенные Reuters аналитики, участвующие в шанхайском форуме, выразили сомнение в целесообразности строительства железной дороги. Они отметили, что высокие логистические издержки делают монгольский уголь неконкурентоспособным на китайском рынке.

Так, главный аналитик консалтинговой компании Fenwei Energy Чан Ицзюнь считает, что монгольский уголь может быть конкурентоспособным только в южных районах Китая, в большей степени зависящих от импортного сырья.