Развитие сотрудничества в сфере туризма обсудили Путин и Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 ноября провел двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Петропавловск для участия в XV Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ.

Как сообщает пресс-служба Акорды, стороны обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития отношений в сфере туризма.

Поприветствовав российского лидера, глава государства отметил продуктивный характер прошедшей накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Отмечая актуальность темы форума межрегионального сотрудничества, Н.Назарбаев подчеркнул важность сотрудничества в туристической отрасли в контексте культурного и экономического взаимодействия.

В свою очередь В.Путин подчеркнул, что Казахстан является одним из основных торгово-экономических партнеров, а также отметил высокие темпы продвижения двусторонних отношений. Он также указал на большой потенциал для дальнейшего углубления сотрудничества двух стран в сфере туризма.

По завершении переговоров главам государств была представлена презентация проекта развития космического комплекса «Байконур», возведения социальных объектов, результатах ремонта инфраструктурных сетей и газификации жилых массивов в городе Байконуре.