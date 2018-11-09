Россия и Казахстан будут развивать спортивный, морской, культурно-познавательный и космический туризм

CA-NEWS (KZ) - Президенты Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин 9 ноября приняли участие в XV Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в работе мероприятия, посвященного новым подходам и тенденциям в развитии туризма, приняли участие руководители регионов и областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Выступая перед участниками, глава государства подчеркнул, что за время существования форум стал важным институтом политико-экономического взаимодействия стран. «Этот формат стал модельным на постсоветском пространстве. В рамках проведенных форумов мы приняли более 200 договоров и соглашений. Реализация данных документов дает значительный импульс развитию не только регионам, но и целым отраслям экономики Казахстана и России», - заявил президент РК.

По его словам, Россия является стратегическим союзником и важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана.

«За 8 месяцев текущего года товарооборот между нашими странами превысил 11 миллиардов долларов, и к концу года он может составить 18 миллиардов долларов. Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти, достигнув 82%. Россия является крупнейшим рынком для казахстанского экспорта обработанной продукции», - сказал Н.Назарбаев и остановился на результатах инвестиционного сотрудничества в нефтегазовой отрасли, горно-металлургическом и агропромышленном комплексе, химической промышленности и других секторах.

Отмечая ключевую значимость сферы туризма в глобальной экономики, он акцентировал внимание на необходимости эффективного использования туристического потенциала двух стран и принятия системных мер для его дальнейшего развития.

«Сегодняшний форум посвящен очень важному и актуальному вопросу – новым подходам и тенденциям развития туризма в наших странах. Туризм является инструментом роста экономики даже в период глобальных экономических кризисов. Казахстану и России нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Нам необходимо эффективно использовать открывающиеся возможности», - подчеркнул президент, предложив В.Путину поручить правительствам двум стран разработать совместный план действий по развитию автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщений, связывающих регионы двух стран с целью увеличения туристских потоков.

«Необходимо создать все условия для максимально комфортного прохождения туристами пограничного контроля на наших границах. Инфраструктура пунктов пропуска и их техническое оснащение на казахстанско-российской границе не соответствуют интенсивности перемещения лиц и транспортных средств. В этой связи правительствам наших стран важно сообща решить эти вопросы», - сказал Н.Назарбаев.

Кроме того, он предложил создать с соседними странами архитектуру сотрудничества по туризму на Каспийском море, упростив визовый и миграционный режимы, а также принять меры по развитию медицинского и образовательного туризма.

«Совместными усилиями нужно развивать космический туризм на уникальных в мировой истории космоса стартовых площадках Байконура. Некоторые из этих вопросов включены ответственными за развитие туризма министрами в совместный план действий на следующий год», - указал глава Казахстана.

В свою очередь президент России, как отмечается на сайте Кремля, отметил, что развитие туризма между странами является важным и многообещающим направлением. По его словам, туристическая индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход в бюджеты как федеральные, так и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство.

«В настоящее время в нашей стране создается целый ряд новых привлекательных курортов, зон отдыха, лечения, которые в перспективе станут центрами формирования туристических кластеров. Это, несомненно, принесет ощутимую пользу регионам, в том числе граничащим с Казахстаном. Кстати, крупные совместные российско-казахстанские проекты в сфере туризма уже реализуются. Упомяну, в частности, масштабный международный туристический фестиваль «Большой Алтай» и маршрут «Алтай – Золотые горы», которые с каждым годом притягивают все большее число гостей и, по сути, становятся новыми региональными туристическими брендами. Именно благодаря реализации таких инициатив растут туристические обмены между двумя странами. Отмечу, что Россию ежегодно посещают порядка 3,6 миллиона казахстанцев, а Казахстан – около 3 миллионов россиян. Убежден, что показатели будут и далее увеличиваться, если регионы будут развивать новые, набирающие популярность виды туризма. Среди них культурно-познавательный туризм», - отметил В.Путин.

Он отметил, что государства обладают богатой событиями историей, находятся на перекрестке старинных путей между Европой и Азией. «Исходя из этого можно было бы подготовить сквозные маршруты, которые будут знакомить туристов с национальными историко-культурными ценностями, традициями и обычаями двух стран. Хорошие возможности открываются и для событийного туризма, в первую очередь в связи с приближающейся 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Считаем важным поощрять интерес наших граждан к посещению памятных, мемориальных мест в России и Казахстане, на пространстве СНГ в целом», - сказал российский лидер.

По его словам, широкие перспективы для современных проектов в области спортивного и рекреационного туризма предоставляет природный потенциал приграничных российских и казахстанских регионов, в первую очередь Северного Казахстана и Республики Алтай.

Россия и Казахстан вместе приступили к развитию морского туризма, путешествий по Каспию, которые предусматривают заходы круизных лайнеров в Астрахань, Дербент, Актау, а также в Баку, Туркменбаши и иранские порты. Первый комфортабельный корабль строится российскими компаниями.

«В следующем году очередь России проводить двусторонний межрегиональный форум. Хотел бы пригласить вас собраться в сибирском городе Омске», - заключил президент России.

По итогам форума были подписаны следующие документы:- План совместных действий Казахстана и России на 2019-2021 годы;- План мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительством РК и правительством РФ;- Меморандум о намерениях между Министерством национальной экономики РК и Министерством экономического развития РФ по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества «Казахстан - Россия»;- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта РК и Министерством экономического развития РФ;- Протокол о внесении изменения в Договор аренды комплекса «Байконур» между правительством РК и правительством РФ от 10 декабря 1994 года;- Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством РК и правительством РФ о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий РК И РФ от 3 октября 2006 года.