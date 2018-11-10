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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте задержаны 46 подозреваемых в сбыте запрещенных медицинских препаратов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте с 23 октября по 7 ноября правоохранительные органы задержали 46 подозреваемых в сбыте запрещенных медицинских препаратов «Трамадола» и «Лирики», сообщает Podrobno.uz.

У задержанных изъято в общей сложности 3023 упаковки медицинских препаратов, включенных в список наркотических средств, оборот которых в Узбекистане запрещен.

Органами предварительного следствия органов внутренних дел возбуждено 19 уголовных дел, из них 6 – по статье 273 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт) и 16 – по статье 276 (незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта) уголовного кодекса Узбекистана.

«При проведении оперативно-профилактических мероприятий 2 ноября в Учтепинском районе был задержан 28-летний Хаётилло А., у которого было обнаружено и изъято 16 упаковок препарата "Трамадол". 6 ноября в Яшнабадском районе в автомобиле, управлял которым житель Учтепинского района 39-летний Жамшид Л., было обнаружено и изъято 6 упаковок запрещенного к свободной продаже медицинского препарата. 7 ноября в Шайхантахурском районе был задержан 47-летний Улугбек А., у которого сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 120 таблеток трамадола», – отметили в ГУВД.

Напомним, что постановлением правительства от 27 октября «О совершенствовании порядка ввоза, вывоза и транзита через территорию Республики Узбекистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также контроля за их оборотом» в список наркотических средств, оборот которых в Узбекистане запрещен, был включен «трамадол».

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