В результате взрыва на военной базе в Турции пострадали 25 человек, еще 7 разыскиваются

CA-NEWS (CA) - В результате взрыва на военной базе в Турции пострадали не менее 25 человек, сообщает пресс-служба министерства национальной обороны страны.

«На одной из баз в провинции Хаккяри произошло чрезвычайное происшествие в результате взрыва боеприпасов тяжелого вооружения. В результате происшествия ранения получили 25 военных, сейчас им оказывают медицинскую помощь. Продолжаются поиски еще семи военных. Было начато расследование в связи со случившимся», - отмечается в заявлении министерства.

Как передает турецкое агентство Anadolu, суд наложил запрет на освещение взрыва на военной базе турецкими СМИ.