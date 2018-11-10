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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе начато строительство семи новых школ

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 9 ноября начато строительство семи новых школ. В церемонии начала строительства приняли участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель города Душанбе Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба главы государства.

Школы будут построены в столичных районах Сино, Исмоили Сомони, Фирдавси и Шохмансур за счет дирекции строительства правительственных объектов исполнительного аппарата президента РТ, столичной мэрии, министерства образования и науки и отечественных предпринимателей.

Одна школа на 2 тыс. 560 учащихся в две смены будет построена в махалле Мехробод района Сино, школу на 2 тыс. 560 учеников построят в одной из зон расширения города Душанбе.

Также школы планируется построить на улице Мирзо Турсунзода района Исмоили Сомони, на территории 65 микрорайона района Фирдавси, в махалле Ховарон и еще две школы на территории района Исмоили Сомони.

Всего, до празднования 30-летия государственной независимости Таджикистана в городе Душанбе планируется строительство и сдача в эксплуатацию 22 новых школ на 30 тыс. ученических мест.

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