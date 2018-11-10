Посмертную награду казахстанского фигуриста Дениса Тена получил его отец

CA-NEWS (KZ) - Тематический вечер памяти бронзового призера зимней Олимпиады 2014 года по фигурному катанию Дениса Тена прошел в региональном командовании Нацгвардии «Оңтүстік», передает МИА «Казинформ».

С 2011 по 2012 год Денис проходил срочную военную службу в городе Алматы, в воинской части 7552 Национальной гвардии. Изначально он служил в должности старшего инструктора по физической подготовке и дослужился до воинского звания «младший сержант».

Лейтенант Денис Тен приказом министра внутренних дел № 242 л/с от 23 августа 2018 года посмертно награжден медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» (За вклад в охрану общественного порядка).

На вечере памяти награду вручил отцу Дениса заместитель главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана по воспитательной и социально - правовой работе генерал-майор Мухометкали Сатов.

Постановлением совета ветеранов регионального командования «Оңтүстік» Национальной гвардии мама Дениса Тена Оксана Алексеевна награждена специальным нагрудным знаком «Мать защитника Отечества».

«Нам всегда задают вопрос, как он оказался в наших рядах, в рядах гвардейцев. Он служил солдатом срочной службы у нас, в воинской части 7552, дислоцированной в городе Алматы, в этой же части он прошел курс молодого бойца, принял военную присягу. Очень часто был на спортивных сборах. Когда он отслужил срочную службу, изъявил желание остаться на военную службу по контракту. А впоследствии он, как перспективный спортсмен и как наш военнослужащий, вошел в состав спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан. В составе этой штатной спортивной команды проходят службу олимпийские чемпионы, серебряные, бронзовые призеры Олимпиад, многих международных и мировых спортивных турниров»,- сказал М. Сатов.

Отец Дениса Юрий рассказал, что для семьи было действительно неожиданно, что весь народ Казахстана с болью в сердце скорбил по Денису и выразил свое отношение к нему...

«У Дениса было много планов, он был творческий человек. Денис написал очень много песен. Бывало, что он приходит домой и говорит нам: «Не шумите, не мешайте, я записываю», и до трех - четырех часов ночи он записывает, а на следующий день говорит : «Вот, я песню написал». И так каждый день - разные песни! Он еще и стихи писал, писал рассказы..... У него было множество проектов, о некоторых даже мы не знали. Он планировал открыть Академию фигурного катания. У него только после Олимпиады появилось время, он начал часто общаться с людьми и вот, в самом разгаре его деятельности все и произошло... Мы организовали фонд, чтобы продолжить, продвигать и воплощать его идеи в жизнь»,- пояснил Юрий Тен.

Отметим, что известный казахстанский фигурист Денис Тен был убит в июле 2018 года в Алматы. Спортсмен получил смертельное ранение в ногу от автовора. Открыта мемориальная доска на доме, где он жил.