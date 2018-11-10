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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана предложил объявить один из дней недели — Библиотечным

CA-NEWS (TM) - Туркменистане на состоявшемся 9 ноября заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов предложил один из дней недели объявить в стране Библиотечным днём, сообщает «Туркменистан Сегодня».

Как подчеркнул глава государства, в настоящее время стоит задача – превратить Туркменистан в индустриально развитое, перешедшее к цифровой экономике, с развитой наукой и образованием, в одно из передовых государств мира.

«В последние годы была проделана работа по укреплению материально-технической базы этой системы, обеспечению библиотек квалифицированными специалистами, создана единая система электронных библиотек», - отметил туркменский лидер.

По словам президента, неоценима роль библиотек и в пропаганде проводимых в стране преобразований, и в этой связи следует обратить внимание на их работу по разъяснению сути и значения реформ в отраслях экономики, особенно в сельском хозяйстве, эффективном использовании земельно-водных ресурсов, отметил туркменский лидер.

«Необходимо и далее уделять внимание налаживанию процесса обмена книгами и другими печатными изданиями через международную библиотечную сеть, увеличению числа читателей, активизировать работу с детскими библиотеками, а также с молодёжью, аспирантами и научными сотрудниками», - заключил президент Туркменистана.

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