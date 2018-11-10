РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия, Россия и Китай запустят исследования объектов культурного наследия вдоль Великого чайного пути

CA-NEWS (MNG) - Культурные ведомства Китая, России и Монголии договорились о проведении исследования объектов культурного наследия вдоль Великого чайного пути, сообщает Xinhua.

На днях в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), собрались официальные представители из трех стран для обсуждения вопросов относительно подачи заявки на включение Великого чайного пути в список всемирного культурного наследия.

Великий чайный путь общей протяженностью 13 тыс. км, связывающий район Уишань в китайской провинции Фуцзянь с российским Петербургом, существовал с 17-го по начало 20-го века. Он представляет собой еще один торговый путь в Евразии после Шелкового пути.

Как сообщили на совещании, за минувшие 6 лет китайские исследователи в основном завершили обследование объектов культурного наследия в стране. С начала следующего года эта работа будет продолжаться на территории России и Монголии.

На 19-й генеральной ассамблее международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, которая состоялась в декабре 2017 года, представители из трех стран достигли предварительной договоренности о продвижении работы по подаче заявки на включение Великого чайного пути в список всемирного культурного наследия.

print
  • Казахстан начнет экспортировать в Китай 20 новых продуктов
  • Предприятия Туркестанской области с начала года произвели продукцию на $873 млн
  • В Узбекистане 240 тыс. жителей получат доступ к услугам отопления и горячего водоснабжения в рамках проекта Всемирного банка
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×