Монголия, Россия и Китай запустят исследования объектов культурного наследия вдоль Великого чайного пути

CA-NEWS (MNG) - Культурные ведомства Китая, России и Монголии договорились о проведении исследования объектов культурного наследия вдоль Великого чайного пути, сообщает Xinhua.

На днях в городе Ухань, административном центре провинции Хубэй (Центральный Китай), собрались официальные представители из трех стран для обсуждения вопросов относительно подачи заявки на включение Великого чайного пути в список всемирного культурного наследия.

Великий чайный путь общей протяженностью 13 тыс. км, связывающий район Уишань в китайской провинции Фуцзянь с российским Петербургом, существовал с 17-го по начало 20-го века. Он представляет собой еще один торговый путь в Евразии после Шелкового пути.

Как сообщили на совещании, за минувшие 6 лет китайские исследователи в основном завершили обследование объектов культурного наследия в стране. С начала следующего года эта работа будет продолжаться на территории России и Монголии.

На 19-й генеральной ассамблее международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, которая состоялась в декабре 2017 года, представители из трех стран достигли предварительной договоренности о продвижении работы по подаче заявки на включение Великого чайного пути в список всемирного культурного наследия.