Жители Ашхабада выстраиваются в длинные очереди за хлебом

CA-NEWS (TM) - О нехватке хлеба в госмагазинах Ашхабада и подорожание хлебных изделий у частных предпринимателей, сообщает «Хроники Туркменистана».

Хлеб, поступающий в госмагазины, быстро заканчивается. В частности, в продуктовый магазин государственного объединения «Ahal gallaönümleri», хлеб привозят дважды в день – к 12 часам дня и к 5 часам вечера, но в меньшем количестве. Продавцы отпускают по одной лепешке, стоимостью в 1 манат, на человека. Те, у кого в семье по четверо и более человек, вынуждены приходить по двое или трое и выстаивать очереди два раза в день.

В последние дни хлеб стали привозить не по расписанию. Поэтому люди довольно долго, зачастую под дождем, вынуждены ждать приезда машины с хлебом. Люди укрываются от непогоды под навесами или козырьками подъездов, отмечается в статье.

Завидев хлебовоз, люди буквально бегут к нему и, не давая разгрузить хлеб, скупают его с машины.

Длинные очереди за хлебом можно наблюдать практически у всех госмагазинов. У магазина «Bahar», расположенного на улице Ходжа Ахмата Ясави, очереди стоят с раннего утра.

Некоторые магазины по продаже хлеба на протяжении нескольких последних дней остаются закрытыми. Также сообщается о закрытии некоторых пекарен. В тех, что продолжают работать, хлеб продают по две буханки на человека по 0,7 манатов за каждую.

Что касается цен на хлеб в коммерческих магазинах, то если в некоторых стоимость чурека (туркменской лепешки) выросла с 2 до 3 манатов, то в других уже до 5-6 манатов.