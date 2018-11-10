Делегация талибов приняла участие на заседании консультаций по Афганистану в Москве

CA-NEWS (CA) - 9 ноября в Москве состоялось второе заседание Московского формата консультаций по Афганистану в которой впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация Политического офиса Движения талибов в Дохе во главе с его руководителем Ш.Станакзаем, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Движение «Талибан» выступает за решение проблем Афганистана через диалог, но вынуждено вести войну для своей защиты», - цитирует РИА Новости слова представителя политического офиса движения в Дохе.

«Наша стратегия заключается в решении проблем Афганистана через диалог, война — для собственной защиты, мы вынуждены вести ее», — заявил член делегации «Талибана» журналистам

Основной темой обсуждения стал вопрос скорейшего запуска прямого межафганского диалога о мире в целях стабилизации ситуации в этой стране. Участники высказались за дальнейшие усилия по продвижению руководимого афганцами процесса национального примирения.

На заседании так же приняли участие заместители министров иностранных дел, спецпредставителей и наблюдателей от России, Афганистана Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и США.