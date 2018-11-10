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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане представили проект «Ташкент-2025: трансформация»

CA-NEWS (UZ) - В хокимияте Ташкента 8 ноября был представлен проект «Ташкент-2025: трансформация», предложенный инициативной группой общественного совета при администрации города и поддержанный хокимиятом, передает gazeta.uz.

Пока, в основном, это видение шести основных направлений, по которым будут запланированы улучшения. Направления включают административную реформу, экономическую стратегию развития, городское планирование, ЖКХ, социальную сферу, инклюзивное развитие и экологию.

Инициаторы проекта видят Ташкент к 2025 году современным городом, привлекательным для инвестиций и туризма, сохраняющим историческое и культурное наследие, заботящимся о горожанах и окружающей среде.

«Этот проект запускается прежде всего для горожан, — сказал и. о. хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев. — Это первая фаза в создании долгосрочной стратегии развития столицы». Нельзя добиться хороших результатов, не имея четкого плана развития и прозрачных индикаторов оценки его выполнения, подчеркнул он.

Для подготовки стратегии проекта будет сформирована команда из местных и международных экспертов. Проект будет реализован Центром урбанистики за счет спонсорских средств, а также грантов международных финансовых институтов.

Намечено проведение исследований общественного мнения по шести направлениям, выстраивание диалога с жителями и вовлечение в исполнение проекта городских служб и жителей, сообщила координатор проекта Валентина Прокофьева. Она же познакомила участников встречи со сроками реализации: ноябрь — формирование команды и партнеров, уточнение целей; декабрь-сентябрь 2019-го — сбор данных, составление дорожной карты, старт выработки стратегий по направлениям; до октября 2019-го — свод единой стратегии развития до 2025 года и серия консультаций по внедрению.

Член Общественного совета при хокимияте Азиза Умарова отметила, что стратегия проекта станет первым интегрированным документом развития города, где взаимоувязаны все основные отрасли развития: транспорт и жилищное строительство, развитие социальных объектов и доступной среды для лиц с инвалидностью и другие.

Ожидается, что организаторы проекта проведут 20 открытых дискуссий и семинаров, где эксперты Общественного совета и желающие смогут обсудить его реализацию

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