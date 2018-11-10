Первый в мире виртуальный телеведущий представлен в Китае

CA-NEWS (CA) - В Китае информационное агентство «Синьхуа» с помощью местного поиска Sogou создало двух виртуальных ведущих — одного для новостей на китайском и другого на английском языках, сообщает Би-Би-Си.

С их помощью агентство может быстро генерировать новостные выпуски для телевидения, сайта и мобильных устройств.

«Синьхуа» не раскрывает подробности технологии, в которой, как утверждает агентство, используется искусственный интеллект. При этом у системы есть ограничения: при увеличении видео заметно, что набор мимики ограничен, а у ведущего двигается, в основном, рот.