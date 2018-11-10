Минтруд Узбекистана опровергает информацию о скором введении патентов на частный извоз

CA-NEWS (UZ) - Министерства занятости и трудовых отношений опровергло информацию о том, что в Узбекистане в ближайшее время планируется ввести патенты на частный извоз.

«8 ноября в ряде СМИ была опубликована информация о планируемом введении патента на такие виды деятельности как частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму. Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан сообщает, что данная информация не соответствует действительности и является вырванной из контекста», – отмечается в сообщении ведомства.

На сегодняшний день введение патента на указанные виды трудовой деятельности не является законодательной инициативой, и не содержится ни в одном официальном документе. В настоящий момент этот вопрос находится на стадии обсуждения и изучения в рамках самого Министерства занятости и трудовых отношений.

«Однако, учитывая, что частный извоз, работа с поденной оплатой и ремонтно-строительные работы по частному найму в некоторых местах являются альтернативой полной занятости, Министерство занятости и трудовых отношений в качестве одной из возможных мер легализации рассматривает введение патента с уплатой 4,5 МРЗП в год во Внебюджетный пенсионный фонд Узбекистан», – отметили в министерстве.