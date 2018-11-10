В Санкт-Петербурге произошел пожар в гипермаркете «Лента» на площади 5 тыс. кв. метров
- Азия и мир, происшествия
- 12:58, 10 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента», сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ. Площадь пожара в гипермаркете составляет почти 5 тыс. кв. метров. Его тушат 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.
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Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный #горимвленте
«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности», - добавили в МЧС. Здание покинули 800 человек.
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