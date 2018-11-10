В Санкт-Петербурге произошел пожар в гипермаркете «Лента» на площади 5 тыс. кв. метров

CA-NEWS (CA) - В Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента», сообщили ТАСС в городском ГУ МЧС РФ. Площадь пожара в гипермаркете составляет почти 5 тыс. кв. метров. Его тушат 12 единиц техники и 54 человека личного состава МЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Очень жаль(((лента горит....#лента#балтийская#пожар#утро#лентаобводный #горимвленте Публикация от Yerana Akopkokhvian (@yerana_akop)9 Ноя 2018 в 10:09 PST

«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности», - добавили в МЧС. Здание покинули 800 человек.