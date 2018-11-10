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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Германия изучает возможность финансирования строительства малых ГЭС в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Германская сторона сообщила, что изучает возможность финансирования строительства малых ГЭС в горных районах Таджикистана и выразила заинтересованность в привлечении национальных компаний в реализацию таких проектов. Об этом было сказано в ходе встречи посла Таджикистана в Германии Сохибназар Гайратшо с сопредседателем межправительственной таджикско-германской комиссии по финансовому и техническому сотрудничеству, Катри Оллерс и представителем министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Клаусом Тансбергером.

На встрече стороны уделили особое внимание вопросу реализации проекта строительства ГЭС в Мургабском районе и отметили необходимость в продолжении двустороннего сотрудничества в сфере развития гидроэнергетики, улучшения медицинского обслуживания и предоставления доступа к образованию с целью улучшения социального положения населения.

Как сообщает департамент информации министерства иностранных дел Таджикистана, встреча проходила в преддверии таджикско-германских межправительственных консультаций, проведение которых запланировано в этом году в городе Душанбе.

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