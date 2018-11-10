Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Казахстана вблизи границы с Китаем

CA-NEWS (KZ) - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован 10 ноября в восточной части Казахстана в 95 км к юго-востоку от Талдыкоргана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:09 мск в субботу, имел координаты 44.52 градуса северной широты и 79.40 градуса восточной долготы и находился примерно в 70 км от границы с Китаем.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».