Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на востоке Казахстана вблизи границы с Китаем
- Казахстан, происшествия
- 13:23, 10 ноября 2018
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CA-NEWS (KZ) - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован 10 ноября в восточной части Казахстана в 95 км к юго-востоку от Талдыкоргана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 08:09 мск в субботу, имел координаты 44.52 градуса северной широты и 79.40 градуса восточной долготы и находился примерно в 70 км от границы с Китаем.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».
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