Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Монголии

CA-NEWS (MNG) - Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 501 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным филиала, эпицентр произошедшего в 20:14 мск 9 ноября землетрясения имел координаты 48.07 градуса северной широты и 90.14 градуса восточной долготы и находился на восточном берегу озера Тал-Нуур.