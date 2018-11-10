Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в Монголии
- Монголия, происшествия
- 13:28, 10 ноября 2018
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CA-NEWS (MNG) - Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в северо-западной части Монголии в 501 км к юго-западу от Кызыла (Тува), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным филиала, эпицентр произошедшего в 20:14 мск 9 ноября землетрясения имел координаты 48.07 градуса северной широты и 90.14 градуса восточной долготы и находился на восточном берегу озера Тал-Нуур.
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