Lexus, Kia, Audi: Кому были переданы бывшие машины акимата Астаны

CA-NEWS (KZ) - В акимате Астаны рассказали, в какие организации были переданы бывшие служебные машины госслужащих, передает Tengrinews.kz.

Автомобили, бывшие на балансе акимата, переданы в городские больницы, детские дома, колледжи, школы, департамент полиции, национальное бюро по противодействию коррупции, прокуратуру города, центр реабилитации для престарелых, инвалидов и детей-инвалидов, центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, перинатальные центры, центр наркологии и психотерапии и другие ведомства.

«На балансе акимата числились различные автомобили. Большинство из них: SkodaSuperb (2011-2013 годов выпуска), SkodaOctavia (2012-2016 годов выпуска), KiaCerato (2013 года выпуска), ToyotaCamry (2008-2011 годов выпуска), AudiA8 (2011 года выпуска) и другие», - рассказали агентству в акимате столицы.

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Кроме того, за астанинской администрацией были закреплены 3 автомобиля марки Lexus. Первый - LX 570, был передан Департаменту полиции Астаны, На LX 470 сейчас передвигаются сотрудники ТОО «Елорда Даму». Lexus LX 570 находится на балансе в ТОО «Хозяйственное управление Астаны».

Также в департамент полиции города Астаны передали Kia Quoris, Kia Mohave, Toyota Camry, Skoda Superb B6, Kia Cadenza, Audi A8I. Также несколько Toyota Camry поставили на баланс Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени Куанышбаева, Перинатальных центров № 1 и №2, Центра наркологии и психотерапии, Центра дерматологии профилактики и болезней передающихся половым путем, а также Детского дома акимата Астаны.

Skoda Superb B6 «перешли» к ГККП «Жаснұр», «Центральной библиотечной системе Астаны», ТОО «ElordaAqparat», в центр реабилитации для престарелых, инвалидов и детей инвалидов, «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата Астаны, КГУ «Жилищной фонд» акимата Астаны и Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На Skoda Octavia теперь ездят сотрудники Госархива Астаны, городских поликлиник №3, №4, №11 и №12, Центра семейного здоровья «Ниет», КГУ «Жилищный фонд», Колледжа экономики, технологии и стандартизации пищевых производств, Госуакадемического русского театра драмы имени Горького, Дворца мира и согласия, а также КГУ «Жилищной фонд» акимата Астаны.

Mercedes Benz S500 4 Matik числится на балансе Дворца мира и согласия (Дворец мира и согласия — здание пирамидального вида в Астане для проведения Конгресса лидеров мировых и традиционных религий), Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Газ 3309-357/Gaz 3309-357, Boeckmann, Toyota Hiace, МКСМ-800, Mercedes Benz S500 - в ТОО "Хозяйственное управление Астаны".

Несколько Kia Cadenza передали ГККП «Жаснұр», Детский дом акимата Астаны, ТОО «Хозяйственное управление Астаны», Городскому центру мониторинга и оперативного реагирования, а также «Центру исследования проблем религий» акимата Астаны.

Очередные Kia Quoris были переданы ГККП «Жаснұр» и в ТОО «Хозяйственное управление Астаны», Kia Mohave ушли в ГККП «Жаснұр» и Колледж транспорта и коммуникации.