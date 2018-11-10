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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Турции с рабочим визитом посетит Туркменистан

CA-NEWS (TM) - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Туркменистан, передает «Sputnik-Таджикистан».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства в ходе пребывания в Ашхабаде провел переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития партнерства в торгово-экономической сфере, энергетической области и транспортно-коммуникационном секторе.

Особое внимание они уделили перспективам создания международного транзитно-транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция (Лазуритовый коридор).

Также стороны подчеркнули, что Туркменистан и Турция эффективно взаимодействуют в формате региональных и международных организаций, демонстрируя совпадение или схожесть позиций по актуальным вопросам современности, прежде всего, касающимся обеспечения мира и безопасности.

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