Шавкат Мирзиёев раскритиковал систему здравоохранения

CA-NEWS (UZ) - Половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление. Такие данные были приведены 9 ноября в ходе видеоселекторного совещания под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает kun.uz.



Отмечалось, что не на должном уровне налажена работа по профилактике неинфекционных заболеваний. Раскритикована деятельность ряда соответствующих специализированных центров.

В некоторых регионах неудовлетворительна работа по профилактике и лечению инфекционных заболеваний. В частности, несмотря на снижение за минувший период текущего года по республике показателя заболеваемости гепатитом, туберкулезом легких до 20 процентов, в некоторых районах Республики Каракалпакстан, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Джизакской областей сохраняется неблагоприятная ситуация, говорится в статье.

В связи с этим обсуждены меры по решению имеющихся недостатков, изучив состояние материально-технической базы и лечения в республиканских специализированных научно-практических медицинских центрах, профилактике СПИДа, рассмотрен вопрос разработки и внедрения правовых механизмов принудительного обследования лиц, вернувшихся после работы за рубежом.

Также указано на необходимость усиления профилактики заболеваний через пропаганду здорового образа жизни и культуры правильного питания среди населения.

На совещании было уделено внимание и вопросам охраны материнства и детства. Поручено глубоко проанализировать факторы материнской и детской смертности, разработать меры по их устранению.