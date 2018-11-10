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  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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За изнасилования в Перми осуждены двое узбекистанцев. Один издевался над женщинами, второй — над ребенком

CA-NEWS (UZ) - В Перми за изнасилования осуждены двое граждан Республики Узбекистан. Один из них насиловал женщин в конце прошлого года. Следствием и судом было определено, что в конце 2017 года осужденный подкарауливал женщин, проходящих в безлюдных местах на территории Свердловского района краевого центра, после чего, применяя насилие, высказывая угрозы убийством, совершал изнасилование потерпевших.

Второй в течение месяца издевался над сыном своей бывшей сожительницы в период с января по февраль 2018-го.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю «URA.RU» уточнили, что осужденные никак не были связаны друг с другом. За два эпизода насилия над пермячками преступника осудили на 4,6 лет колонии общего режима. Педофил, который месяц насиловал подростка, не достигшего 14-летнего возраста, отправится в колонию строгого режима на 16 лет. В краевом ГУФСИН пояснили, что иностранцы будут отбывать наказание на российских зонах согласно нормам международного права.

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