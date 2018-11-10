Туркменистан построит мечеть в Афганистане

CA-NEWS (TM) - Туркменистан в качестве предоставления гуманитарной помощи построит мечеть в Афганистане, сообщает газета «Золотой век».

Соответствующее постановление на расширенном заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает туркменскому консульству в Афганистане (город Мазари-Шариф) заключить с афганской компанией «Ghazanfar Construction, Road Work Rail Way Construction Material P.CO» контракт на строительство мечети на 500 мест в афганском поселке Акина провинции Фарьяб.

Документом предписано начать строительные работы в ноябре 2018 года и сдать мечеть в декабре 2020 года. Сумма контракта не называется.

Туркменистан уже построил на территории соседней страны школу и родильный дом в качестве гуманитарной помощи. Так же Ашхабад обеспечивает северные провинции Афганистана электроэнергией по льготным ценам.