СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Facebook опубликованы две фотографии, на которых, по словам авторов, изображены заключенные, убитые ночью 7 ноября во время жестокого подавления бунта в ИТК-3 города Худжанд на севере Таджикистана, сообщает информагентство Ахбор.

На фотографиях видно, что тела убитых положены на бетонном полу в неизвестном помещении в двух рядах.

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Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

По последним данным погибли 25 заключенных и два надзирателя, еще более 10 получили огнестрельные ранения. Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.

Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.