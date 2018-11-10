РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
СМИ опубликовали фотографии убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В Facebook опубликованы две фотографии, на которых, по словам авторов, изображены заключенные, убитые ночью 7 ноября во время жестокого подавления бунта в ИТК-3 города Худжанд на севере Таджикистана, сообщает информагентство Ахбор.

На фотографиях видно, что тела убитых положены на бетонном полу в неизвестном помещении в двух рядах.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

По последним данным погибли 25 заключенных и два надзирателя, еще более 10 получили огнестрельные ранения. Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.

Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.

Новости по теме:

print
  • Светская львица из Израиля похитила стилиста из Узбекистана Хамро Суванова, - СМИ
  • Премьер-министр Узбекистана уволил замхокима и прокурора Сурхандарьинской области
  • Монголия к 2021 году построит железную дорогу для доставки угля в Китай
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×