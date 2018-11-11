В Душанбе приготовили одну тонну плова

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси 10 ноября прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова. Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим, сообщает «Азия-Плюс».

Помимо основного казана, в парке было установлено еще 400 казанов, меньшего объема.

Свое поварское искусство на фестивале продемонстрировали 200 ошпазов из столицы, по 50 поваров из Хатлона и Согда, по 15 - из Турсунзаде и Гиссара, 30 - из района Рудаки и один ошпаз из Вахдата.