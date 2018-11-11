Интерпол официально подтвердил снятие с розыска лидера оппозиционного «Народного движения Узбекистана»

CA-NEWS (UZ) - Лидер оппозиционного «Народного движения Узбекистана» и партии «Эрк» Мухаммад Салих исключен из базы розыска Интерпола. Об этом «Озодлику» сообщил его адвокат Тронд Улсен Насс.

Как сообщил адвокат Мухаммада Салиха в Норвегии Тронд Улсен Насса, 8 ноября, в Интерполе ему официально подтвердили, что его клиент исключен из списка разыскиваемых лиц Международной организации уголовной полиции.

«Вчера в Интерполе нам сообщили, что связались с представительством организации в Узбекистане и подтвердили, что Мухаммад Салих действительно исключен из списка разыскиваемых лиц», – сказал адвокат Тронд Улсен Насса.

Напомним, что информация о том, что имя лидера оппозиционной демократической партии Узбекистана «Эрк» («Воля») и главы «Народного движения Узбекистана» в изгнании Мухаммада Салиха исключено из списка разыскиваемых Интерполом лиц, появилась в начале осени прошлого года.

В 2001 году по запросу властей Узбекистана Мухаммад Салих был задержан сотрудниками Интерпола в аэропорту Праги. Однако пражский суд, учитывая политизированность данного дела, отклонил запрос узбекских властей на экстрадицию Салиха в Ташкент и освободил его из-под стражи.

В 2008 году известный узбекский оппозиционер был задержан по пути из Швеции в Лондон.

Проживающий ныне в Турции 68-летний известный узбекский поэт и оппозиционный политик Мухаммад Салих основал в 1989 году демократическую партию «Эрк» («Воля»), в декабре 1991 года он участвовал в первых президентских выборах в конкуренции с тогдашним президентом Исламом Каримовым. По официальным данным, на президентских выборах он получил 12,7% голосов избирателей, по объявленным до этого по радио Узбекистана данным – 33%; по подсчетам независимых наблюдателей – большинство голосов. Студенческая демонстрация сторонников Салиха после выборов была расстреляна, оппозиционные газеты закрыты, на лидеров оппозиции были заведены уголовные дела. Он покинул Узбекистан в 1993 году.

В ноябре 2000 года Верховный суд Узбекистана заочно приговорил Мухаммада Салиха к 15,5 годам лишения свободы, признав его виновным по статьям «Посягательство на конституционный строй в Узбекистане» и «Посягательство на президента Узбекистана» Уголовного кодекса республики.

Кроме того, Мухаммад Салих был признан виновным в организации пяти взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года, в результате которых были раненые и погибшие.