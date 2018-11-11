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  11 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лидеры 60 государств и глав правительств прибыли в Париж на мероприятия по случая 100-летия окончания Первой мировой войны

CA-NEWS (CA) - Компьенское перемирие, положившее конец Первой мировой войне, было заключено 11 ноября 1918 года. В этом году соглашению исполняется 100 лет, и чтобы отметить эту дату лидеры 60 государств прибыли в Париж, где и был заключен мир,
сообщает BBC.

Лидеры государств соберутся в Елисейском дворце, откуда на автобусах их доставят к Триумфальной арке, где пройдут главные мероприятия дня.

Ожидается военная церемония и театрализованное представление с участием детей и школьников. В финале прозвучит речь французского лидера Эммануэля Макрона. После этого президенты вернутся в Елисейский дворец - на рабочий завтрак

Во второй половине дня мировые лидеры прибудут на Форум мира, который был инициирован президентом Франции Эммануэлем Макроном и «призван стать ответом на рост напряженности в современном мире».

В мероприятии принимают более 60 глав государств и правительств, представителей международных организаций, в числе которых президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, генсек НАТО Йенс Столтенберг, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Согласно списку, который был распространен пресс-службой Елисейского дворца, в Париже также ожидаются президенты Сербии, Австрии, Финляндии, Грузии, Латвии, Эстонии, премьер-министры Греции, Испании, Бельгии, Чехии, Нидерландов, Канады.

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