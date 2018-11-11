Количество убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана составило 47, - СМИ

CA-NEWS (TJ) - Количество убитых заключенных во время бунта в колонии на севере Таджикистана составило 47 человек. Источники, близкие к следственным органам, сообщили 11 ноября сайту «Ахбор», что до сегодняшнего дня родственникам выданы тела 47 заключенных, убитых в ходе подавления бунта в ИТК-3 города Худжанда.

121 других заключенных, в основном с огнестрельными ранениями, остаются в больницах, сообщили агентству.

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Ранее сообщалось о 25 убитых и более 100 раненых заключенных, а также о двух убитых и 6 раненых сотрудников колонии. Ожидается, что прокурор Сугдской области Хабибулло Вохидзода 12 ноября даст специальный брифинг по бунту в ИТК-3 строгого режима.

По словам источников, до 11 ноября 47 тел прошли необходимые экспертизы и после определения их личностей и причин смерти, тела были выданы для погребения родственникам убитых заключенных.

В ходе бунта в ИТК-3 и его подавления погибли также два сотрудника колонии – майор Мирсаид Кодиров и 27-летний Эхсонходжа Мухторзода. Еще 6 сотрудников ИТК-3 были ранены.

Беспорядки в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанда, вспыхнули в ночь на 8 ноября.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, бунт был подавлен. «Бунтовщики были вооружены холодным оружием», - отметил ранее источник. Однако, позже другой источник сообщил, что один из заключенных разоружил охранника и начал стрелять из автомата по охранникам.

Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.

Источник в правоохранительных органах Сугдской области сообщил, что ночью 7 ноября два дежурных надзирателя в исправительно-трудовой колонии (ИТК) № 3 города Худжанд на севере Таджикистана заставили одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем, что стало причиной бунта в одном из отрядов заключенных.