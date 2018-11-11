Президент Таджикистана заявил, что нападение на иностранных велотуристов в Дангаре произошло из-за халатности милиционеров

CA-NEWS (TJ) - «Нападение на иностранных велотуристов на трассе Дангара-Душанбе произошло из-за халатности сотрудников милиции и местных спецслужб», - заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на торжественном собрании по случаю Дня таджикской милиции, который отмечается в стране 10 ноября.

Как передает Радио Озоди, глава Таджикистана Эмомали Рахмон подверг критике сотрудников ГКНБ и МВД в городе Нуреке и Пянджском районе за то, что не cумели предотвратить нападение на иностранных граждан.

По его словам, террористы полгода готовились к этому акту, и местные органы могли бы не допустить это нападение, проявив бдительность и профессионализм. Члены группы находились в списках органов безопасности и милиции, и чекисты со стражами порядка должны были следить за каждым их шагом, «Это преступление можно было предотвратить. Посмотрите, сколько они провели встреч до нападения, чего только не натворили… Но мы проявили халатность», - сказал глава государства.

29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. После наезда злоумышленники напали на велотуристов с топорами и ножами. В теракте погибли четверо иностранцев, двое получили тяжелые увечья.

Суд над обвиняемыми в нападении на велотуристов в Дангаре проходит в СИЗО №1 Минюста Таджикистана. На скамье подсудимых – 15 человек. Верховный суд РТ ранее сообщил, что двое из них обвиняются в участии в преступном сообществе и участии в экстремистской организации, 12 - в недонесении о преступлении.

Из пяти человек, непосредственно напавших на туристов, в живых остался лишь Хусейн Абдусамадов. Его, главаря группы, власти обвиняют в убийстве с особой жестокостью, терроризме, экстремизме, организации преступного сообщества, умышленном уничтожении имущества, вовлечении граждан в участии в боевых действиях за рубежом.

В Генпрокуратуре Таджикистана заявили, что преступники, «будучи членами организации – бывшей Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ)— действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ».

В свою очередь в ПИВТ отвергли попытку властей Таджикистана возложить ответственность за теракт на оппозицию. Глава ПИВТ Мухиддин Кабири ранее в интервью Reuters заметил, что заявление Душанбе «отвлекает внимание от настоящих преступников».