В Душанбе толпа людей набросилась на плов, приготовленный во время фестиваля

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 10 ноября собралась толпа людей в очереди за пловом, приготовленным на фестивале в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.

10 ноября прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова. Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим.



