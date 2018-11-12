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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе толпа людей набросилась на плов, приготовленный во время фестиваля

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 10 ноября собралась толпа людей в очереди за пловом, приготовленным на фестивале в столичном парке культуры и отдыха имени Фирдавси.

10 ноября прошел фестиваль плова "Оши палав", на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча кг плова. Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим.

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