Полуголая активистка Femen бросилась наперерез кортежу Дональда Трампа в Париже
- Азия и мир, общество
- 21:48, 11 ноября 2018
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CA-NEWS (CA) - Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже, передает РИА Новости.
Полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы".
Французские правоохранители задержали активистку.
Американский президент накануне прибыл во французскую столицу, где 11 ноября проходят мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
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