РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полуголая активистка Femen бросилась наперерез кортежу Дональда Трампа в Париже

CA-NEWS (CA) - Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже, передает РИА Новости.

Полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы".

Французские правоохранители задержали активистку.

Американский президент накануне прибыл во французскую столицу, где 11 ноября проходят мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

print
  • Полуголая активистка Femen бросилась наперерез кортежу Дональда Трампа в Париже
  • В одной из школ Китая обнаружили ферму для майнинга криптовалют
  • Лидеры 60 государств и глав правительств прибыли в Париж на мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×