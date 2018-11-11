Полуголая активистка Femen бросилась наперерез кортежу Дональда Трампа в Париже

CA-NEWS (CA) - Активистка движения Femen с обнаженной грудью бросилась наперерез кортежу президента США Дональда Трампа, который направлялся к Триумфальной арке в Париже, передает РИА Новости.



Полуодетая девушка прорвалась через кордон жандармов, стоящий вдоль Елисейских полей, и побежала к машине Трампа, выкрикивая слоган "Ненастоящие миротворцы".

Французские правоохранители задержали активистку.

Американский президент накануне прибыл во французскую столицу, где 11 ноября проходят мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.