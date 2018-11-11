Путина и Трампа рассадили друг напротив друга во время рабочего завтрака в Елисейском дворце

CA-NEWS (CA) - Рассадку лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны изменили, так что президенты России и США не смогли поговорить, сообщили РИА Новости в российской делегации.

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«Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Однако сам Путин заявил, что пообщаться с американским коллегой ему все же удалось. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", но деталей не уточнил.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, а на прощание они сказали друг другу: "До встречи", передает ТАСС.

«Буквально поприветствовали (друг друга) «на ногах» Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было», - сказал он. По словам пресс-секретаря, после рабочего завтрака Путин отправился на Международный форум мира», - добавил Песков.