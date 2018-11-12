Казахстан выпустил дебютные суверенные еврооблигации

CA-NEWS (KZ) - Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, на бирже Международного финансового центра «Астана» размещены еврооблигации со сроком погашения в 2028 году. Срок обращения – 10 лет, объем спроса по которым составил 83 млн евро, с итоговой суммой удовлетворения 56,5 млн евро (11% от объема размещения 10-летних еврооблигаций).

В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора – BCC Invest.