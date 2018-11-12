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  12 ноября 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде парни надели на голову пожилой женщины ведро и избили её

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде четверо парней надели на голову пенсионерки ведро и побили её. Видео с инцидентом распространилось в выходные в соцсетях и вызвали резонанс среди пользователей.

Инцидент произошел в мае текущего года около магазина №46 в торговом комплексе «Шодиёна», сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, на втором этаже вышесказанного торгового комплекса молодые люди надели на голову пожилой женщины ведро, после чего побили её кулаком. В результате пенсионерка упала, а молодые люди со смехом убежали.

6 ноября один из участников инцидента разместил этот видеоролик в социальной сети Instagram.

После чего, 10 ноября против подростков было возбуждено дело по статье 227 (Хулиганство) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время двое хулиганов (автор ролика и парень, который ударил пожилую женщину) уже задержаны. Правоохранительные органы ищут других участников.

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